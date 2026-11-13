Голова ШАС Ар’є Дері розпочав перевірку причин виборчої поразки — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова сефардської ультраортодоксальної партії ШАС Ар'є Дері розпочав внутрішню перевірку причин невдалого виступу політичної сили на останніх виборах. Партія втратила приблизно половину своєї політичної ваги, повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Walla.

Звіти від місцевих представників

Минулого тижня Дері зібрав представників партії, зокрема посадовців муніципального рівня. Він доручив їм приблизно за тиждень подати детальні дані про результати голосування на відповідних територіях, аналіз причин спаду підтримки та пропозиції щодо подальших дій.

За даними видання, Дері наголосив, що не хоче отримувати звіти, які применшують масштаб поразки або прикрашають ситуацію. Він закликав представників сформулювати максимально гострі та болісні висновки, вважаючи це необхідним для відновлення партії.

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Дискусія про виборців партії

ШАС має розгалужену мережу активістів і представників у містах та політичних опорних територіях. Раніше її використовували для мобілізації виборців і підвищення явки в день голосування, а тепер залучать до аналізу причин поразки.

Один зі співрозмовників Walla в партії пов'язав втрату підтримки з дедалі радикальнішою риторикою навколо питання військового призову та зближенням ШАС з ультраортодоксальним середовищем. За його словами, спроби звернутися до традиційних єврейських виборців наприкінці кампанії були запізнілими. Усередині партії, як зазначає Jerusalem Post, дедалі більше говорять про глибшу кризу ідентичності та електоральної бази ШАС.

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