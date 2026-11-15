Голова SK Group Чхве представив стратегію ШІ-маховика — Korea Herald

Голова SK Group Чхве Те Вон на семінарі керівників групи в Ічхоні, Південна Корея, представив стратегію «ШІ-маховика». Вона передбачає поєднання бізнесів групи з виробництва напівпровідників, інфраструктури та енергетики з новими сервісами штучного інтелекту, повідомляє Korea Herald.

Від чипів до ШІ-сервісів

Семінар SK 2026 проходив із четверга до суботи в Науково-дослідному інституті SKMS в Ічхоні, провінція Кьонгі. У ньому взяли участь близько 50 керівників, зокрема виконавчий віцеголова Чхве Че Вон і голова ради SK Supex Чхве Чхан Вон.

Чхве Те Вон закликав дочірні компанії вийти за межі звичних бізнес-моделей і переосмислити групу як компанію у сфері ШІ. За його словами, в епоху штучного інтелекту жодна компанія не може робити все самостійно, тому для посилення можливостей і пришвидшення розвитку потрібна відкрита співпраця з глобальними партнерами.

Згідно зі стратегією, ШІ-чипи SK мають підтримати розширення ШІ-фабрик. Це, за задумом групи, збільшуватиме попит на електроенергію, енергетичну інфраструктуру та послуги, а зростання цих напрямів стимулюватиме нові інвестиції в напівпровідники й інновації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Трансформація операцій

SK також має намір розширювати присутність у сфері ШІ-моделей і застосунків та брати участь у так званій токен-економіці, де обчислювальні ресурси й послуги штучного інтелекту можуть бути предметом торгівлі.

Учасники семінару обговорили нові можливості та потенційні ризики, а також домовилися продовжувати ініціативу Portfolio Rebalancing 2.0 для оптимізації неефективних операцій і зміцнення ключових напрямів бізнесу. Група планує поширювати практичне застосування ШІ у своїх процесах для підвищення продуктивності та прибутковості.

SK hynix модернізує свої «розумні» фабрики, використовуючи ШІ та цифрові двійники для підвищення ефективності виробництва. SK Innovation запровадила на комплексі Ulsan CLX онтологічну карту процесів, що поєднує дані про обладнання й операції для підвищення виробничих показників. SK Telecom автоматизує управління мережами та послугами, а SK Gas застосовує ШІ для аналізу ринкових умов і систематизації операційних знань.

Читай нас у