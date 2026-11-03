Голова ЦВК Ізраїлю Сольберг відхилив вимогу Лікуду — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова Центральної виборчої комісії, суддя Ноам Сольберг, відхилив вимогу партії «Лікуд» провести брифінг щодо підозр у зовнішньому втручанні перед затвердженням і оприлюдненням підсумків парламентських виборів. Як повідомляє Jerusalem Post, Сольберг заявив, що парламентська більшість Кнесету попереднього скликання не має повноважень затримувати публікацію результатів.

Публікацію результатів не можна заблокувати

У листі до представника «Лікуду» та заступника голови комітету Ілана Бомбаха Сольберг наголосив, що результати виборів не залежать від згоди більшості у Кнесеті, який завершує роботу. За його словами, тлумачення повноважень комітету як права блокувати оприлюднення результатів суперечило б фундаментальним демократичним принципам, оскільки фактично продовжувало б строк повноважень попереднього складу парламенту.

Сольберг послався на статтю 11 Основного закону про Кнесет, яка передбачає публікацію результатів в офіційному віснику протягом восьми днів після голосування. Він зазначив, що голова ЦВК та його заступники мають підрахувати дійсні голоси й визначити розподіл мандатів за встановленою законом формулою, а повний склад комісії — затвердити ці розрахунки. Комітет не уповноважений анулювати голоси, замінювати результати або відмовлятися від їхньої публікації.

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Запит Лікуду та підозри у втручанні

Бомбах вимагав термінового засідання керівництва ЦВК за участю директора служби внутрішньої безпеки «Шин Бет» Давіда Зіні до запланованого на середу засідання. Він просив надати дані про підозри, хід слідства та його висновки, заявляючи, що члени комітету не можуть погоджувати оприлюднення результатів без цієї інформації.

Сольберг відповів, що такий брифінг не належить до компетенції керівництва або пленуму ЦВК, а розкриття додаткових відомостей могло б зашкодити розслідуванню. За його словами, перевірку проводять «Шин Бет», поліція та прокуратура. Раніше «Лікуд» звинувачував арабські партії у нібито «крадіжці» виборів, однак поліція заявляла, що не має слідчих або розвідувальних підстав для підтвердження ширших заяв про викрадення голосування.

Після завершення підрахунку блок прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу здобув 53 місця, не набравши парламентської більшості. Офіційні результати мають оприлюднити та передати президентові Іцхаку Герцогу в середу.

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