Голова ЦВК Тайваню вибачився за витік даних 1573 кандидатів — Taipei Times

У Тайвані голова Центральної виборчої комісії Майкл Ю вибачився через витік національних ідентифікаційних номерів 1573 кандидатів, які балотуються на місцевих виборах 28 листопада. Дані, зокрема політиків високого рівня, були доступні у базі фінансових декларацій комісії впродовж 11 днів, повідомляє Taipei Times.

На пресконференції Ю заявив, що такого не мало статися, та пов’язав інцидент із недбалим поводженням стороннього підрядника. Разом з іншими посадовцями комісії він уклонився на знак вибачення перед кандидатами й громадськістю.

Як виявили витік

Про проблему повідомив альянс малих політичних партій Taiwan Go Go. Голова Партії нової сили Клер Ван розповіла, що її команда працювала над громадською версією офіційного виборчого бюлетеня та перевіряла сайт декларацій кандидатів, який ЦВК оприлюднила 16 жовтня.

За її словами, на відкритому інтерфейсі сайту відображалися лише базові персональні відомості. Водночас за допомогою інструментів розробника у браузері користувачі могли отримати доступ до інших даних, зокрема національних ідентифікаційних номерів.

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ЦВК спочатку заявляла, що файли містили нібито нерозбірливий текст. Ван заперечила, що це було пов’язано лише з налаштуваннями кодування символів, а самі ідентифікаційні номери, які складаються з літер і цифр, не були спотворені.

Реакція комісії

Майкл Ю повідомив, що комісію поінформували про витік увечері у вівторок, а проблему усунули протягом двох годин. За його словами, 32 IP-адреси відвідали базу фінансових декларацій упродовж 11 днів, коли чутливі дані були доступними, і жодна з них не була закордонною.

Посадовець зазначив, що ЦВК не може встановити, чи скопіювали відвідувачі персональні дані, оскільки така інформація могла залишитися лише на їхніх комп’ютерах. За словами Ю, наявні докази вказують, що оприлюднення даних могло статися через ненавмисний недогляд зовнішнього підрядника Acer E-Enabling Service Business, що належить Acer Inc.

Голова етичного офісу ЦВК Хуан Шан-сян заявила, що комісія розглядатиме стягнення компенсації з підрядника після розслідування та відповідно до контракту. Ю також сказав, що інцидент не вплине на підготовку до виборів. Як тимчасовий запобіжник ЦВК планує суворо застосовувати принцип подвійної перевірки: роботу підрядника має перевіряти інша команда, після чого її окремо верифікуватиме державний орган.

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