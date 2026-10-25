Голова Верховного суду Бразилії дав три години на пояснення обмежень — The Rio Times

У Бразилії голова Федерального верховного суду Едсон Фахін 24 жовтня дав Вищому виборчому суду три години, щоб пояснити обмеження на перевезення виборців із корінних народів до дільниць. Рішення ухвалили за день до другого туру президентських виборів, запланованого на 25 жовтня.

Як повідомляє The Rio Times, Фахін не зупиняв постанову виборчого суду, а лише витребував пояснення. Запит надійшов після звернення генерального прокурора Бразилії Паулу Гонета, який просив відновити рішення П'ятого федерального цивільного суду штату Пара щодо плану перевезень.

Попереднє погодження перевезень

23 жовтня голова Вищого виборчого суду Кассіу Нунес Маркес постановив, що кожна операція з перевезення виборців федеральними органами потребує попереднього дозволу компетентного виборчого судді. У заявках мали бути зазначені транспортні засоби, водії, розклад, маршрути та місця посадки.

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Правило стосувалося Національного агентства у справах корінних народів Funai, Секретаріату охорони здоров'я корінних народів Sesai та Міністерства корінних народів. Суд не погодився автоматично вважати їхні човни й автомобілі дозволеними для перевезень.

Пом'якшення процедури

Пізніше 24 жовтня Нунес Маркес частково переглянув своє рішення. Тепер судді можуть погоджувати перевезення за операційними планами, сформованими за виборчими зонами, а не окремо для кожної поїздки. Водночас судове погодження залишається обов'язковим.

Також регіональним виборчим судам доручили приймати запити, подані із запізненням, і розглядати можливість їх виконання в кожному окремому випадку. За даними видання, у першому турі 4 жовтня рівень неучасті серед виборців із корінних народів становив 26%, тоді як загалом у країні — 20%.

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