Голова Центральної виборчої комісії Ізраїлю, суддя Ноам Сольберг, доручив очільнику служби внутрішньої безпеки Shin Bet Давіду Зіні перевірити інформацію про можливе іноземне фінансування, яке могло бути спрямоване на вплив на вибори в країні.

Підозри щодо фінансування

Як повідомляє Jerusalem Post, перевірка стосується підозр, що арабські структури спрямовували великі суми коштів для незаконного підвищення явки виборців в арабському секторі. У заголовку матеріалу видання вказує, що підозри також стосуються можливого фінансування з Катару та Туреччини.

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Повідомлення про готівку

За додатковим описом матеріалу, Сольберг у листі до Зіні послався на серйозні підозри щодо іноземного втручання у виборчий процес. Shin Bet також перевірить повідомлення про перехоплені конверти з готівкою та виборчі бюлетені партії Ra'am.

Йдеться про перевірку повідомлень і підозр, а не про встановлені порушення чи доведене іноземне втручання.

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