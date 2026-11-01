Голова виборчого комітету Ізраїлю заявив про незмінність результатів — PBS NewsHour

В Ізраїлі голова виборчого комітету, суддя Верховного суду Ноам Сольберг, заявив, що навіть у разі підтвердження підозр щодо зовнішнього втручання це не підірве цілісність виборчого процесу та результати парламентських виборів загалом. Про це повідомляє PBS NewsHour.

Служба внутрішньої безпеки Шин-Бет на запит виборчої комісії розпочала розслідування можливого зовнішнього впливу на голосування. Лікуд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу без доказів заявляв, що арабські партії нібито «вкрали» вибори, на яких його блок утратив парламентську більшість.

Лікуд також поставив під сумнів позицію голови виборчого комітету. Партія заявила, що незрозуміло, як можна визнавати наявність серйозних звинувачень і водночас стверджувати, що вони не вплинуть на остаточний результат.

Справа про ймовірний підкуп

Поліція в неділю послабила обмеження для двох із трьох підозрюваних у справі про ймовірний підкуп виборців. До відкриття дільниць 27 жовтня трьох політичних активістів затримали з конвертами готівки, яку, за версією правоохоронців, могли використати для підкупу виборців. Через два дні поліція затримала ще чотирьох підозрюваних.

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Правоохоронці заявили про зв’язок затриманих з ісламістською партією Раам, однак партія це заперечила. Суддя поставив під сумнів або відхилив клопотання поліції щодо подальших обмежень для трьох підозрюваних. Одного з них звільнили на неуточнених умовах, іншого залишили під домашнім арештом на вісім днів, а тримання третього під вартою продовжили на два дні.

Розподіл місць у Кнесеті

Блок союзників Нетаньягу здобув 53 місця у 120-місцевому Кнесеті, тоді як блок партій на чолі з його головним суперником Гаді Айзенкотом отримав 48 мандатів. Арабські партії, зокрема Раам, здобули ще 19 місць. Разом опоненти Нетаньягу мають достатньо мандатів для формування нового уряду, хоча невідомо, чи зможуть вони домовитися.

Лідер Раам Мансур Аббас, чия партія отримала вісім місць, назвав затримання недемократичними та спробою вплинути на результати виборів. Айзенкот звинуватив Нетаньягу в організованій кампанії з делегітимізації голосування через припущення про підтримку опозиції Катаром. Катар заперечив фінансування діяльності, спрямованої на вплив на результат виборів.

Результати мають офіційно затвердити в середу. Після цього президент Іцхак Герцог проведе консультації з партіями та обере кандидата, який, на його думку, має найкращі шанси сформувати коаліційний уряд.

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