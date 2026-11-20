Дослідники, які проаналізували понад 91 тисячу спостережень у медичних опитуваннях у Китаї та Південній Кореї, виявили зв’язок між головним болем і гіршою самооцінкою слуху серед людей віком від 45 років. Як повідомляє News-Medical, після врахування низки медичних і поведінкових чинників люди, які повідомляли про головний біль, мали приблизно на 70% вищі шанси повідомити про порушення слуху.

Дані з двох країн

Роботу опублікували у журналі BMC Public Health. Науковці використали 61 795 спостережень із Китайського поздовжнього дослідження здоров’я та виходу на пенсію за 2011–2018 роки, а також 29 853 спостереження з Південнокорейського поздовжнього дослідження старіння за 2012–2018 роки. Одна людина могла брати участь в опитуваннях у кількох хвилях дослідження.

Учасники самостійно оцінювали свій слух за п’ятибальною шкалою. Для поперечного аналізу оцінки «погано» та «задовільно» віднесли до категорії порушення слуху, а інші — до категорії доброго або відмінного слуху. Після коригування на вік, освіту, куріння, вживання алкоголю, біль у плечі та артрит головний біль був пов’язаний із на 69% вищими шансами самооціненого порушення слуху в Китаї та на 75% — у Південній Кореї.

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Невелика різниця в довгостроковому аналізі

Окремо вчені проаналізували дані 7 042 китайських учасників, які пройшли всі чотири хвилі опитування. У тих, хто повідомляв про головний біль, середня оцінка слуху була нижчою на 0,17 бала за п’ятибальною шкалою. Автори зазначили, що така різниця навряд чи буде відчутною для окремої людини, однак може мати значення на рівні населення.

Дослідження має спостережний характер, тому не встановлює, чи головний біль передує погіршенню слуху та чи є між ними причинний зв’язок. Обидва показники учасники повідомляли під час тих самих інтерв’ю, що могло вплинути на результати. Серед інших обмежень автори назвали невраховане застосування ліків, здатних пошкоджувати слух, можливе зміщення вибірки та відсутність зважування даних. Дослідники вважають, що потрібні проспективні дослідження з об’єктивною перевіркою слуху, які також враховуватимуть вплив шуму, медикаменти та використання слухових апаратів, перш ніж оцінювати можливість застосування запитань про головний біль у скринінгу.

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