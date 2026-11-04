У Пакистані головний суддя Гілгіт-Балтістану Алі Бейг наказав щодня подавати звіти про перебіг розслідування вбивства чотирьох членів однієї родини в Скарду. Як повідомляє Dawn, звіти передаватимуть через реєстратора Головного суду Гілгіт-Балтістану до окремого розпорядження.

Щоденний контроль розслідування

Рішення ухвалили після зустрічі судді з родичами загиблих, які звернулися до нього по справедливість. Алі Бейг запевнив їх, що в межах закону буде вжито всіх можливих заходів для прозорого та неупередженого розслідування.

Старшому суперінтенданту поліції Скарду, відповідальному за розслідування, наказали забезпечити неупереджену та оперативну роботу у справі. Щоденні звіти мають надходити без перерви через реєстратора суду, щоб головний суддя міг особисто стежити за ходом слідства.

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Затримання підозрюваних

У понеділок поліція Гілгіт-Балтістану повідомила про затримання в окрузі Куррам двох основних підозрюваних у вбивстві, що сталося 30 жовтня. Їх мали доправити до Гілгіт-Балтістану для подальших слідчих і правових процедур. Поліція також продовжує пошуки інших підозрюваних, координуючи дії з органами влади в Пешаварі, Лахорі та Карачі.

Для розслідування створили спеціальну слідчу групу під керівництвом заступника генерального інспектора поліції Балтистану, до якої увійшли старші посадовці контртерористичного підрозділу та поліції Скарду. Загиблими були 35-річний Аслам, його 30-річна дружина Ханія та їхні діти — чотирирічний Мехді й дворічна Дуа Зехра. Їх знайшли вбитими у власному будинку.

За версією поліції, мотивом міг бути конфлікт, пов'язаний зі шлюбом подружжя. Поліція зареєструвала FIR щодо ймовірних родичів загиблої жінки. Слідчі вважають, що підозрювані прибули до Скарду, скоїли вбивства, а наступного ранку вилетіли до Лахора.

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