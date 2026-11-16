Головний зал замку Сюрі відкриють для відвідувачів 23 листопада — The Japan Times

У японському місті Наха головний зал Сейден замку Сюрі відкриють для відвідувачів 23 листопада після урядової церемонії завершення реставрації. Інтер’єр споруди, відновленої після пожежі 2019 року, напередодні показали медіа, повідомляє The Japan Times.

Трон і декор трьох поверхів

Інтер’єр головного залу має три поверхи. У центрі першого та другого поверхів розташований трон Усасука, де правителі королівства Рюкю вели державні справи та проводили церемонії.

Другий поверх оздоблено елементами під впливом китайської культури — золотими колонами з драконами та блискучими чорними лакованими поручнями. На верхній стіні розмістили табличку заввишки 1,4 метра та завширшки 3,5 метра з написом, натхненним листом китайського імператора.

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Зміни під час реставрації

Під час відновлення використали знання, здобуті після реставрації 1992 року. Тло таблички змінили з червоного, вермільйонового, на жовте, а позолочені мотиви драконів відтворили як скульптури, а не зображення.

Трон Усасука на першому поверсі прикрашений підвісними елементами з драконами, вишитими традиційною технікою, та яскравими декоративними намистинами. Перед відкриттям у залі також встановили інформаційні панелі про оздоблення та історичне використання приміщень.

Для відвідування інтер’єру необхідне попереднє бронювання. За даними фонду Okinawa Churashima, який керує парком замку Сюрі, квитки на день відкриття вже розкупили, однак бронювання на дати від 24 листопада ще доступне.

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