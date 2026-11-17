В Ізраїлі голову Об’єднаного списку арабських партій Ахмада Тібі обрали віцеспікером Кнесету. Він також очолює партію Тааль. Призначення стало частиною розподілу посад у парламенті після виборів, повідомляє The National.

Об’єднаний список і партія Раам здобули разом 19 мандатів після зростання явки серед арабських виборців. Це потенційно дає цим силам вплив на формування наступного уряду країни.

Переговори про коаліцію

Новий склад Кнесету склав присягу без сформованого уряду. Вибори 27 жовтня позбавили прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу парламентської більшості, однак його суперник Гаді Айзенкот також не має очевидного шляху до створення коаліції.

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд. Об’єднаний список Тібі підтримав його, але домовленість з арабськими партіями може бути чутливою для інших потенційних учасників коаліції. Якщо Айзенкот не сформує кабінет протягом відведених 28 днів, можливість створити коаліцію, ймовірно, отримає Нетаньягу. Якщо і він не досягне успіху, спробувати сформувати уряд може інший кандидат, а в разі невдачі буде призначено нові вибори.

Комітет із закордонних справ і оборони

Головою парламентського комітету з закордонних справ і оборони призначили лідера правої партії «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана. Він заявив, що планує викликати на засідання керівників ізраїльської армії, розвідки «Моссад», служби безпеки «Шин Бет» і комісара поліції.

Ліберман заявив, що між поліцією та «Шин Бет» існує надто багато прогалин, які він назвав нерозумними й нелогічними. За його словами, комітет також розгляне повідомлення про ймовірне іноземне втручання, зокрема спроби впливати на вибори, а також питання військової служби й закону про призов.

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