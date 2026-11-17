Фракція Гоміньдану в парламенті Тайваню прагне до п’ятниці ухвалити в третьому читанні законопроєкт про виплату кожній людині 20 тисяч тайванських доларів, або близько $608, уже цього року. Ініціатива має назву «спеціальний акт про спільний розподіл економічних досягнень і стабілізацію рівня життя населення», повідомляє Taipei Times.

Пропозиція Гоміньдану

Минулого місяця фракція Гоміньдану запропонувала збільшити суму виплати до 20 тисяч тайванських доларів на людину та провести її цього року. Перше читання законопроєкту 16 жовтня підтримали депутати Гоміньдану і Тайванської народної партії, які разом мають більшість у парламенті.

Генеральна секретарка фракції Сюй Юй-чжень заявила, що законопроєкт планують передати на міжпартійні переговори. За її словами, податкові надходження уряду цього року суттєво перевищили початкові оцінки, тому ці кошти слід повернути людям.

За наведеними нею даними Міністерства фінансів, станом на кінець минулого місяця фактичні податкові надходження центрального уряду сягнули 2,857942 трлн тайванських доларів. Це на 790,721 млрд більше від запланованого показника за перші 10 місяців року — 2,067221 трлн тайванських доларів.

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Позиція уряду і центробанку

Сюй Юй-чжень заявила, що виплата по 20 тисяч тайванських доларів потребуватиме приблизно 471,4 млрд тайванських доларів — менш ніж половину від названого перевищення надходжень. Гоміньдан також підтримує створення постійної правової основи для загальних виплат, яка визначатиме умови їх запуску, джерела фінансування та процедуру розподілу коштів.

Водночас генеральний секретар Виконавчого юаню Чжан Дуньхан зазначив, що законопроєкти, запропоновані або ухвалені парламентом за останній місяць, можуть збільшити державні видатки приблизно на 600 млрд тайванських доларів. Уряд наполягає на трьох принципах: не залучати додаткових запозичень, не скорочувати інші програми та діяти відповідно до законодавства й конституції.

Голова центрального банку Ян Цзінь-лунь сказав депутатам, що загальна грошова виплата стала можливою завдяки високим податковим надходженням цього року. Водночас він назвав недоречним перетворення такої практики на постійний механізм, особливо якщо її фінансуватимуть лише за рахунок боргу.

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