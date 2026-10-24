Гондурас підписав із Ватиканом угоду про захист таємниці сповіді — The Rio Times

Гондурас і Святий Престол 22 жовтня підписали у Ватикані угоду з 25 статей, яка встановлює юридичні гарантії для діяльності Католицької церкви, зокрема її шкіл, благодійних установ і богослужінь. Документ у Залі договорів Апостольського палацу підписали президент Гондурасу Насрі Асфура та державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін.

Як повідомляє The Rio Times, угода підтверджує правосуб’єктність церкви та її право самостійно управляти своїми справами й вільно призначати служителів. Вона також передбачає гарантії релігійної свободи, включно зі свободою богослужіння, і визнає право на відмову від певних дій з міркувань совісті.

Таємниця сповіді та пастирська діяльність

Одне з положень договору гарантує недоторканність таємниці католицької сповіді без умов або обмежень. Окремо документ захищає професійну таємницю пастирських працівників — мирян і церковних працівників, які надають душпастирську підтримку, — у спосіб, подібний до захисту таємниці сповіді.

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Також церква зможе засновувати освітні та благодійні установи й здійснювати пастирську опіку в соціальних, освітніх, медичних і пенітенціарних закладах, як державних, так і приватних. Угода передбачає сприяння духовній опіці для військовослужбовців і працівників поліції.

Угода ще має пройти ратифікацію

Підписаний документ не набув чинності одразу. Сторони мають завершити власні процедури схвалення, після чого угода почне діяти в день обміну ратифікаційними грамотами.

До гондураської делегації входили міністерка закордонних справ Мірея Агуеро де Корралес, міністр у справах президентства Хуан Карлос Гарсія Медіна та посолка при Святому Престолі Гілліам Ноемі Гомес Гіфарро. Від Ватикану на церемонії також були присутні секретар із відносин з державами Пол Річард Галлагер та посадовці Державного секретаріату.

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