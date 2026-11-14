Гондурас запровадив екологічний надзвичайний стан у Ріо-Платано — Mongabay

У Гондурасі оголосили 36-місячний екологічний надзвичайний стан у біосферному заповіднику Ріо-Платано — найбільшій природоохоронній території країни. Президентський указ, виданий 10 листопада, передбачає виділення 1,5 млрд гондураських лемпірів, або понад 55 млн доларів, упродовж трьох років для зупинення деградації довкілля, повідомляє Mongabay.

Фінансування та захист території

Юридичний радник президента Роберто Сакапа заявив, що ініціатива має перевести реагування на загрози у формат постійної роботи з визначеними ресурсами та інституційною відповідальністю. У заходах братимуть участь Секретаріат природних ресурсів і довкілля, Секретаріат національної оборони та Інститут збереження лісів.

За офіційною заявою, ці установи координуватимуть ресурси й можливості для захисту лісів, біорізноманіття та екосистем заповідника. Директор програми Wildlife Conservation Society у Гондурасі Едгард Еррера Скотт припустив, що фінансування можуть спрямувати на посилення присутності правоохоронних органів у ядровій зоні території, зокрема на створення нових патрульних пунктів.

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Загрози для Ріо-Платано

Заповідник площею понад 832 тисячі гектарів розташований у департаментах Грасіас-а-Діос, Колон і Оланчо поблизу кордону з Нікарагуа. Тут живуть громади корінних народів міскіто, печ і гаріфуна. Частину території 1982 року внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а з 2011 року вона перебуває у переліку об’єктів всесвітньої спадщини, що опинилися під загрозою.

Віддалене розташування заповідника, за даними матеріалу, робить його вразливим до вирубування лісів, незаконного обігу наркотиків, розширення тваринництва, видобутку золота, торгівлі дикими тваринами та прокладання доріг. Інститут збереження лісів повідомив, що впродовж 2023–2025 років там вирубали щонайменше 6691 гектар лісу.

У 2024 році Національна рада оборони і безпеки Гондурасу вже оголошувала надзвичайний стан для всіх лісів країни в межах рішення про нульове вирубування. Водночас екологічні групи критикували реалізацію цієї ініціативи, зазначаючи, що вирубування й надалі загрожує природоохоронним територіям.

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