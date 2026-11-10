Гьонесс заявив, що Мусіала може не повернутися до колишнього рівня — BBC Sport

У Німеччині почесний президент мюнхенської «Баварії» Улі Гьонесс заявив, що нападник Джамал Мусіала може не повернутися до рівня гри, який демонстрував раніше. Про це повідомляє BBC Sport з посиланням на інтерв’ю Гьонесса баварській телерадіокомпанії BR24.

Стан футболіста

23-річний футболіст збірної Німеччини двічі зазнав колапсу протягом чотирьох днів під час передсезонної підготовки. Згодом стало відомо, що він має неврологічне порушення, яке піддається лікуванню.

За словами Гьонесса, це захворювання неможливо просто вилікувати, проте його можна певною мірою контролювати за допомогою медикаментів. Він додав, що «Баварія» підтримуватиме Мусіалу, чий контракт із клубом діє до 2030 року.

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Виступи за Баварію

У нинішньому сезоні Мусіала забив два м’ячі у чотирьох матчах «Баварії» в усіх турнірах. Від вересня він не грав через травму підколінного сухожилля, але нещодавно повернувся до тренувань.

Колишній капітан «Баварії» та збірної Німеччини Лотар Маттеус припустив, що Гьонесс такими словами намагався мотивувати гравця. Мусіала приєднався до мюнхенського клубу 2019 року після академії «Челсі». Відтоді він забив 71 гол і віддав 38 результативних передач у 235 матчах, а на Євро-2024 розділив звання найкращого бомбардира турніру.

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