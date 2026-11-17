Управління грошового обігу Гонконгу (HKMA) та міжбанківська мережа Swift працюють над тестуванням транскордонних платежів у різних валютах за допомогою токенізованих депозитів. До ініціативи долучилися HSBC, Standard Chartered і Bank of China, повідомляє CoinDesk.

Поєднання платіжних платформ

У межах ініціативи планують з'єднати блокчейн-реєстр Swift із Project Ensemble — гонконзькою платформою для розрахунків із токенізованими активами та депозитами. Проєкт має дослідницький характер: учасники вивчатимуть, як токенізовані депозити можуть підтримувати міжнародні операції, доступні цілодобово.

Токенізовані депозити — це кошти на банківських рахунках, відображені у блокчейні. Вони відрізняються від стейблкоїнів, які випускають приватні компанії. Такий механізм потенційно може дати банкам змогу здійснювати транскордонні платежі в режимі 24/7, зберігаючи депозитні та клієнтські відносини в межах банківської системи.

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Продовження роботи з цифровими валютами

Гонконг і Swift співпрацюють із 2023 року, коли почали вивчати можливість взаємодії систем цифрових валют центральних банків. Цифрові валюти центральних банків є цифровими версіями національних валют, які емітують центробанки.

Swift, що з'єднує понад 11 500 фінансових установ у світі, заявила, що прагне пов'язати нові платіжні системи між країнами. Того ж дня JPMorgan і сінгапурський банк DBS повідомили про з'єднання своїх блокчейн-мереж депозитів, що дозволяє схваленим клієнтам переказувати токенізовані долари США між Сінгапуром і Сполученими Штатами, зокрема у вихідні.

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