Гонконг запропонував розширити режим ліцензування криптовалютного бізнесу на брокерів, інвестиційних радників, керуючих активами та зберігачів цифрових активів. Законопроєкт передбачає поширення нагляду Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу на більшу кількість учасників ринку.

Ліцензії та реєстрація

Законопроєкт Virtual Asset Services Legislation (Amendment) Bill 2026 передбачає, що компанії, які надають такі послуги на території Гонконгу, повинні будуть отримати ліцензію або зареєструватися в Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів. Банки та оператори систем зберігання вартості, яких регулює Гонконзьке валютне управління, також муситимуть зареєструватися в комісії перед наданням цих послуг.

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Як повідомляє CoinDesk, нові вимоги мають поширити на криптобізнес стандарти, подібні до тих, що діють для традиційних фінансових послуг. Серед них — критерії професійної придатності та доброчесності для ліцензованих компаній.

Наступний етап

Ініціатива доповнює чинну регуляторну систему Гонконгу: ліцензування криптовалютних бірж там запровадили у 2023 році, а емітентів стейблкоїнів — у серпні 2025 року. Головна виконавча директорка Комісії з цінних паперів і ф'ючерсів Джулія Люн заявила, що пропозиція має посилити захист інвесторів і встановити чіткіші правила для компаній у сфері цифрових активів. Перше читання законопроєкту в Законодавчій раді Гонконгу заплановане на 2 грудня; документ ще не став законом.

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