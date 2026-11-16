Гонконг запустив розпізнавання облич у міській мережі камер — Channel NewsAsia

У Гонконзі 16 листопада запустили функції розпізнавання облич на основі штучного інтелекту в мережі камер відеоспостереження. Нові інструменти стали частиною поліцейської операції SmartView, яка має посилити моніторинг громадських місць для забезпечення національної безпеки та запобігання злочинам, повідомляє Channel NewsAsia.

Можливості системи

Комісар поліції Джо Чоу заявив, що технологія має посилити можливості вже наявної системи спостереження та слугувати захистом для законослухняних громадян. За словами секретаря з питань безпеки Кріса Танга, які він торік озвучив законодавцям, ШІ-функції застосовуватимуть для спостереження за натовпами, зчитування автомобільних номерів і відстеження підозрюваних у злочинах.

Розширення мережі камер

Від запуску SmartView у 2024 році поліція встановила в Гонконзі приблизно 5 тисяч камер відеоспостереження. Правоохоронці пов'язують їхнє використання з розкриттям майже 2,2 тисячі справ і більш ніж 2,8 тисячі арештів.

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Згідно з документами, поданими до законодавчого органу, влада планує збільшити кількість камер до 60 тисяч до 2028 року. Один з опитаних AFP мешканців висловив занепокоєння можливим неналежним використанням системи та збиранням даних про обличчя. Інший житель заявив про необхідність прозорого використання таких даних. Чоу сказав місцевим медіа, що поліція розуміє ці побоювання і що новою системою не зловживатимуть.

Дискусія про біометричне спостереження

Китай уже широко застосовує ШІ у системах спостереження, що викликає занепокоєння міжнародних правозахисних організацій. Австралійський інститут стратегічної політики у звіті минулого року попереджав, що такі інструменти дають китайському уряду змогу автоматизувати цензуру, посилювати стеження та завчасно придушувати інакомислення. У 2024 році Європейський Союз заборонив застосування систем дистанційної біометричної ідентифікації в реальному часі у публічних місцях для правоохоронних цілей, передбачивши окремі винятки.

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