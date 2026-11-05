Гонконзького активіста Джошуа Вонга засудили до 10 років ув’язнення — BBC News

Суд у Гонконгу засудив 30-річного продемократичного активіста Джошуа Вонга до 10 років ув’язнення за змову з іноземними силами відповідно до закону про національну безпеку. Як повідомляє BBC News, Вонг раніше визнав провину за останніми обвинуваченнями, висунутими торік.

Вонг перебуває під вартою вже шість років і нині відбуває покарання за підривну діяльність. Його мали звільнити на початку наступного року, коли йому висунули останні обвинувачення. Суддя постановив, що два місяці й два дні нового десятирічного строку Вонг відбуватиме одночасно з чинним покаранням.

Версія обвинувачення

Прокурори заявили, що Вонг разом з іншими активістами, зокрема Натаном Лоу, який перебуває у вигнанні, лобіював запровадження іноземних санкцій і блокад проти Пекіна. У суді йшлося про дії в період із липня до кінця листопада 2020 року.

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Вонг і Лоу були співзасновниками продемократичної партії Demosisto, яка припинила існування 2020 року — того ж року Пекін запровадив у Гонконгу закон про національну безпеку. Критики цього закону стверджують, що він придушив інакомислення, тоді як влада називає його необхідним для збереження стабільності та заперечує послаблення автономії міста.

Один із символів протестного руху

Джошуа Вонг став відомим ще підлітком: 2011 року він у 14-річному віці став співзасновником студентської активістської групи Scholarism. Наступного року організація зібрала понад 100 тисяч людей на протест проти планів запровадити обов’язкову «патріотичну освіту» в школах, після чого влада відмовилася від цих намірів.

До 2014 року Вонг став одним із найвпізнаваніших представників гонконзького продемократичного руху та був серед учасників руху громадянської непокори, відомого як «Рух парасольок». Правозахисна організація Amnesty International раніше заявляла, що нове обвинувачення відображає побоювання влади щодо відомих дисидентів і її готовність утримувати їх за ґратами якомога довше.

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