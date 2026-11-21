Гонщик Aprilia Марко Беццеккі здобув поул-позицію на Гран-прі Португалії MotoGP у Портімау, встановивши рекорд кола на автодромі Алгарве. У кваліфікації він проїхав коло за 1 хвилину 37,201 секунди, майже на пів секунди випередивши пілота Ducati Марка Маркеса, повідомляє Channel NewsAsia.

Беццеккі випередив Маркеса

У похмурій сесії Q2 Маркес спершу очолював протокол, однак Беццеккі показав найкращий час і виборов перше місце на старті. Разом із ними з першого ряду розпочне гонку Фабіо ді Джаннантоніо з VR46 Racing.

Беццеккі назвав день непростим через незвичні та складні, порівняно з тренуваннями, умови. За його словами, у кваліфікації він вирішив більше ризикувати, оскільки стартова позиція має значення і для спринту, і для основної гонки.

З сьомого місця стартуватиме Хорхе Мартін з Aprilia. Для продовження боротьби за титул до фінального етапу у Валенсії йому потрібно, щоб після Португалії відставання від Маркеса не перевищувало 36 очок. Перед двома останніми раундами Маркес має 60 очок переваги над Мартіном, а загалом у розіграші залишаються 74 бали. Він може здобути свій восьмий титул MotoGP у разі перемоги у спринті.

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Аварія в першій частині кваліфікації

Четвертий результат показав Рауль Фернандес із Trackhouse. Другий ряд стартової решітки також займуть Алекс Маркес із Gresini Racing та Педро Акоста з KTM.

Сесію Q1 зупиняли червоними прапорами після падіння пілота Honda Діогу Морейри: бразильця викинуло з мотоцикла, але він уникнув серйозних травм. Морейра одразу підвівся, а його найкращого кола вистачило для виходу до Q2 разом з Ікером Лекуоною, який замінює травмованого Франческо Баньяю в Ducati.

Організатори перенесли спринт на 14:30 за місцевим часом — на 30 хвилин раніше від запланованого. Причиною став прогноз поганої погоди, через яку медичний гелікоптер міг не змогти вилетіти.

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