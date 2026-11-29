Гонщик команди Trackhouse Рауль Фернандес переміг у Гран-прі Валенсії — заключній гонці сезону MotoGP, що відбулася 29 листопада на трасі Circuit Ricardo Tormo в Іспанії. Другим фінішував новоспечений чемпіон Марк Маркес, а третє місце посів Педро Акоста з KTM.

Остання гонка Маркеса

Валенсійський етап став останньою гонкою в кар’єрі Маркеса в MotoGP. Раніше він оголосив, що завершить виступи після фіналу сезону. Для прощальної гонки Ducati підготувала для спортсмена мотоцикл у червоно-золотому оформленні, а сам Маркес виступав у золотому шоломі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Це було присвячено його восьмому титулу чемпіона MotoGP та десятому титулу чемпіона світу загалом. Члени команд усіх учасників вишикувалися на піт-лейні, щоб ушанувати Маркеса, коли він залишав гараж.

Відсутність Алекса Маркеса

Брат Маркеса Алекс не вийшов на старт через тяжкий бронхоспазм, через який потрапив до лікарні. Водночас він повернувся на трасу та обійняв старшого брата, коли той залишав гараж. За даними Reuters, опублікованими Channel NewsAsia, гонка у Валенсії також стала прощанням MotoGP з ерою мотоциклів класу 1000 кубічних сантиметрів.

Читай нас у