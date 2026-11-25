Гонщик Ducati Франческо Баньяя через травму не візьме участі у фінальному етапі сезону MotoGP у Валенсії, Іспанія. Остаточний медичний огляд не дозволив дворазовому чемпіону серії повернутися на мотоцикл, повідомляє Channel NewsAsia.

Травма після аварії в Катарі

29-річний Баньяя зазнав аварії на першому колі спринтерської гонки в Катарі цього місяця. Фермін Альдегер зіткнувся із задньою шиною його Ducati, внаслідок чого італієць отримав перелом стопи, а заїзд зупинили червоними прапорами.

Через травму Баньяя також пропустив Гран-прі Португалії. На цьому етапі його напарник по команді Марк Маркес здобув свій восьмий титул чемпіона MotoGP.

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Заміна у Валенсії та перехід до Aprilia

У Валенсії Баньяю, як і на португальському етапі, замінить Ікер Лекуона. Ducati зазначила, що Лекуона виступить на домашній трасі після того, як набрав очки в обох гонках португальського вікенду.

Баньяя вигравав чемпіонат MotoGP у 2022 та 2023 роках, а 2024-го став віцечемпіоном. За Ducati він здобув 31 перемогу — найбільше серед гонщиків команди в MotoGP. У 2027 році він виступатиме за Aprilia за чотирирічним контрактом. Його місце у заводській команді Ducati має посісти пілот KTM Педро Акоста, який стане напарником Маркеса.

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