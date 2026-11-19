Гонщик Ferrari Льюїс Гамільтон напередодні Гран-прі Лас-Вегаса заявив, що не має проблем із довірою до команди, хоча у двох із останніх чотирьох гонок не виконав її вказівок щодо піт-стопів. Про це повідомляє The Guardian.

Рішення щодо піт-стопів

Під час Гран-прі Сінгапуру в жовтні семиразовий чемпіон світу проігнорував командну вказівку заїхати на піт-стоп у період віртуального автомобіля безпеки. Тоді ж зупинку мав здійснити його напарник Шарль Леклер. Гамільтон вважав, що зможе провести гонку з одним піт-стопом, однак наприкінці заїзду його зношені шини втратили зчеплення з трасою. Він опустився з третього на шосте місце, згодом визнав відповідальність за це рішення та перепросив команду.

На попередньому етапі в Бразилії Гамільтон також не виконав пізній заклик команди заїхати на піт-стоп для проміжних шин. За його словами, йому повідомили, що погодні умови не зміняться, а він відчував достатнє зчеплення. Коли дощ посилився, британець вилетів із траси під час спроби обігнати Ліама Лоусона з Racing Bulls і фінішував дев’ятим. Гамільтон заявив, що команда не поінформувала його про сильніший дощ на першій частині кола.

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Комунікація та суперництво з Леклером

Пілот наголосив, що ці ситуації не пов’язані з недовірою між ним та інженерами, а команда продовжує поліпшувати комунікацію. Він окремо відзначив роботу свого гоночного інженера Карлоса Санті та сказав, що Ferrari діє згуртовано й рухається в одному напрямку.

Гамільтон також не очікує нових проблем у боротьбі з Леклером. Після епізоду на Гран-прі Мексики, де спроба монегаска випередити напарника завадила обом гонщикам, керівник Ferrari Фред Вассер висловив невдоволення діями пілотів. У Бразилії Гамільтон і Леклер обговорили ситуацію. Перед етапом у Лас-Вегасі британець заявив, що вони розуміють межі один одного та мають спільну мету — здобути найкращий результат для команди.

Гамільтон підходить до гонки четвертим у чемпіонаті світу, відстаючи на одне очко від свого колишнього партнера по Mercedes Джорджа Расселла. Чемпіоном сезону став Кімі Антонеллі після Гран-прі Мексики.

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