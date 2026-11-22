Гонщик Марк Маркес став восьмиразовим чемпіоном MotoGP у Португалії — Cyprus Mail
Іспанський гонщик Ducati Марк Маркес достроково виграв чемпіонат MotoGP 2026 року на Гран-прі Португалії. Він фінішував восьмим і забезпечив собі титул за один етап до завершення сезону, зрівнявшись із Джакомо Агостіні за кількістю титулів у прем'єр-класі — по вісім. Про це повідомляє Cyprus Mail.
Восьмого місця вистачило для титулу
Маркес стартував у недільній гонці другим. Для дострокового чемпіонства йому було достатньо фінішувати в першій дев'ятці, тому іспанець провів заїзд обережно та завершив його на восьмій позиції.
Напередодні Маркес був близький до титулу в суботньому спринті, але впав на передостанньому колі, коли їхав третім. Такий результат у спринтерській гонці також дозволив би йому стати чемпіоном.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Перемога Беззеккі та золотий шолом
Основну 25-колову гонку за сонячної погоди виграв Марко Беззеккі. Другим фінішував його напарник по Aprilia Хорхе Мартін, третім — Рауль Фернандес із Trackhouse. На певному етапі сезону Беззеккі випереджав Маркеса на 102 очки.
Після фінішу Агостіні особисто вручив Маркесу золотий шолом.