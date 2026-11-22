Іспанський гонщик Ducati Марк Маркес достроково виграв чемпіонат MotoGP 2026 року на Гран-прі Португалії. Він фінішував восьмим і забезпечив собі титул за один етап до завершення сезону, зрівнявшись із Джакомо Агостіні за кількістю титулів у прем'єр-класі — по вісім. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Восьмого місця вистачило для титулу

Маркес стартував у недільній гонці другим. Для дострокового чемпіонства йому було достатньо фінішувати в першій дев'ятці, тому іспанець провів заїзд обережно та завершив його на восьмій позиції.

Напередодні Маркес був близький до титулу в суботньому спринті, але впав на передостанньому колі, коли їхав третім. Такий результат у спринтерській гонці також дозволив би йому стати чемпіоном.

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Перемога Беззеккі та золотий шолом

Основну 25-колову гонку за сонячної погоди виграв Марко Беззеккі. Другим фінішував його напарник по Aprilia Хорхе Мартін, третім — Рауль Фернандес із Trackhouse. На певному етапі сезону Беззеккі випереджав Маркеса на 102 очки.

Після фінішу Агостіні особисто вручив Маркесу золотий шолом.

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