Гонщик Марк Маркес виграв спринт Гран-прі Катару — Channel NewsAsia

Гонщик Ducati Марк Маркес переміг у спринтерській гонці Гран-прі Катару в Лусаїлі, Катар. Чинний чемпіон MotoGP наблизився до ще одного титулу після того, як його суперник у боротьбі за чемпіонство Хорхе Мартін фінішував третім.

Боротьба за перемогу

Друге місце посів Фабіо ді Джаннантонио, який перемагав у Катарі 2023 року. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, на початку спринту Маркес боровся за лідерство з гонщиком Aprilia Марко Беццеккі.

Беццеккі впав і не зміг продовжити спринт. Падіння також позбавило гонщика Aprilia його невеликих шансів поборотися за титул MotoGP.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Червоний прапор після аварії

Спринт спочатку зупинили червоним прапором через падіння гонщика Ducati Франческо Баньяї. Його забрали з траси на ношах.

Після суботньої перемоги перевага Маркеса становить 49 очок. Він зможе зрівнятися з рекордом за кількістю титулів у найвищому класі MotoGP, здобувши восьмий титул, якщо виграє недільню гонку, а Мартін не набере очок.

Читай нас у