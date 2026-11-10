Google додала диктування Rambler на Pixel 10 — Engadget

Google у межах листопадового оновлення Pixel Drop поширила на смартфони серії Pixel 10 функцію диктування Rambler на базі Gemini. Вона раніше була однією з нових можливостей серії Pixel 11. Про оновлення повідомляє Engadget.

Диктування з редагуванням мовлення

Rambler перетворює продиктований користувачем текст на зв’язний і граматично правильний. Функція прибирає з мовлення слова-паразити на кшталт «ем» і «е-е», а також зайві слова. Якщо користувач виправляє себе під час диктування, Gemini враховує це у фінальній версії тексту.

Разом із Rambler для серії Pixel 10 також стали доступними персоналізовані підказки та нові інструменти багатокрокової автоматизації. Їх можна використовувати, зокрема, для замовлення продуктів або виклику таксі.

Інші можливості листопадового Pixel Drop

Google також розширює доступність інструмента Create My Widget, який дає змогу створювати власні віджети за текстовими запитами. Він стане доступним на телефонах, а підтримку Pixel Watch компанія обіцяє додати згодом. Цього місяця також з’являються нові стилі іконок із підтримкою ШІ.

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Система сповіщень HiLight через модуль камери, яка раніше працювала лише для вхідних дзвінків, тепер підтримує і Google Messages. На Pixel 11 Pro модуль світитиметься у разі повідомлення від важливого контакту.

Покрокові тренування стали доступними на Pixel Watch 3 і новіших моделях годинників, а також на телефонах. Вони відстежують поточні показники на екрані годинника або смартфона та можуть фіксувати повторення вправ.

Трекер Pixel Tag

Компанія також почала продаж Pixel Tag — трекера у формі капсули, анонсованого в серпні. Його можна під’єднати до пристроїв з Android 9 або новішою версією системи. Для повного набору функцій потрібні Bluetooth 6.0 та Android 16. Вартість Pixel Tag становить 29 доларів, комплект із чотирьох трекерів коштує 99 доларів.

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