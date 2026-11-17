Google додала 66 регіональних діалектів до голосових можливостей Gemini у застосунках для Android та iOS. Налаштування мають допомогти асистенту звучати ближче до місцевих мовних особливостей користувачів у різних країнах, повідомляє Engadget.

Акценти для різних регіонів

Зокрема, у Великій Британії користувачі можуть обрати голос із джордійським, скаузським або бірмінгемським акцентом. До переліку також увійшли шотландський, валлійський, північноірландський варіанти та мультикультурна лондонська англійська.

Окремі регіональні варіанти голосів Google додала також для Індії, Бразилії, Індонезії та Кореї. Компанія раніше анонсувала цю функцію під час конференції Google I/O.

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Як працюватимуть голоси

Google заявила, що працювала з носіями відповідних мовних варіантів, аби голоси були автентичними та зрозумілими, а не перебільшеними чи стереотипними. У компанії зазначили, що Gemini не наповнюватиме відповіді сленгом, а натомість має звучати більш схоже на місцевого співрозмовника.

Увімкнути нові голоси можна в налаштуваннях голосу в застосунку Gemini або через меню з трьома крапками. Google пропонує перевірити особливості обраного голосу, попросивши Gemini порадити місцеву їжу.

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