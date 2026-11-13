Google дозволила підключати банківські рахунки до Gemini — Engadget

Google дозволила користувачам Gemini підключати до чатбота свої банківські рахунки через інтеграцію з Google Wallet. Функція призначена для надання персоналізованіших відповідей щодо особистих фінансів, а не для здійснення покупок чи платежів. Про це повідомляє Engadget.

Аналіз витрат і підписок

Після підключення рахунків користувачі зможуть ставити Gemini запитання про операції та витрати. Google наводить приклад пошуку подорожчання певної підписки. Чатбот також може допомогти виявляти непотрібні регулярні витрати.

Компанія заявляє, що Gemini здатен складати бюджети на визначені періоди. У відповідях можуть відображатися динамічні графіки руху коштів, розподілу активів та інших фінансових показників. Серед можливих сценаріїв Google також називає планування бюджету на святкові витрати.

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Доступ лише для читання

Новий інструмент надає Gemini доступ лише для читання даних рахунків. Чатбот не може переказувати, адмініструвати або інвестувати кошти користувача. Підключення є добровільним, а функцію можна вмикати й вимикати в налаштуваннях.

Інтеграцію вже розгортають у вебверсії та мобільних застосунках. Google також повідомила про партнерство з фінтех-компанією Plaid, яке має допомогти користувачам отримувати глибші висновки на основі фінансових даних.

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