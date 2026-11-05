Google інвестує $17 млрд у перший дата-центр у Вайомінгу — Anadolu Agency

Google оголосила про довгострокові інвестиції обсягом $17 млрд у будівництво свого першого дата-центру в штаті Вайомінг, США. Об’єкт розмістять в окрузі Ларамі. Для реалізації проєкту компанія співпрацює з Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power та Related Digital, повідомляє Anadolu Agency.

Паливні елементи та CCS

Проєкт, що реалізується за контрактом з American Electric Power, передбачає комерційну установку паливних елементів потужністю 702 мегавати з технологією уловлювання та зберігання вуглецю. У Google назвали її найбільшим запланованим проєктом такого типу.

Паливні елементи на природному газі у США вироблятиме Bloom Energy. Tallgrass має забезпечити постійне зберігання вловлених викидів на своєму хабі Eastern Wyoming Sequestration Hub.

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Енергопостачання та водні ресурси

Новий договір збільшить загальну законтрактовану Google потужність з уловлювання та зберігання вуглецю у США майже до 1 гігавата. Дата-центр планують оснастити повітряним охолодженням, щоб зменшити навантаження на місцеві водні ресурси.

Електроенергію для об’єкта постачатимуть газові генератори, якими керують Tallgrass і Black Hills Energy. За даними компанії, інвестиція має забезпечити сотні мільйонів доларів надходжень від податків на нерухомість для округу Ларамі та шкільного округу №1.

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