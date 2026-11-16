Google Maps почала розгортати ШІ-функції для планування поїздок — TechCrunch

Google почала розгортати нові функції в сервісі Maps, які за допомогою штучного інтелекту дають змогу складати детальні плани подорожей і шукати вільні записи на послуги. Про це повідомляє TechCrunch.

План поїздки з актуальними даними

Інструмент Ask Maps може сформувати покроковий план поїздки — від дня шопінгу до триденної автомобільної мандрівки з прибережними прогулянками та ресторанами біля океану. Користувач отримає розклад за днями, поради та пронумеровані позначки для кожної зупинки.

Готовий маршрут можна надіслати друзям і родині або експортувати до Google Docs у десктопній версії. За даними Google, під час поїздки Ask Maps показуватиме актуальну інформацію про дорожній рух, години роботи закладів та атмосферу в наступній локації. Маршрут також можна змінити, попросивши додати оглядовий майданчик або зупинку на обід.

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Пошук записів і місць зі списків

Ask Maps також зможе шукати онлайн-записи на б'юті-послуги, догляд за домашніми тваринами, ремонт автомобілів і житла, а також телефонувати місцевим компаніям для користувача. Наприклад, сервіс може показати доступні слоти для манікюру неподалік на визначений час.

Окремо Google додала можливість швидко знаходити місця зі збережених списків за запитом про доступність, зокрема для групи людей протягом найближчих 30 хвилин. Оновлення почали розгортати на Android та iOS, а Ask Maps розширюють на 30 країн Європи, серед яких Іспанія, Німеччина та Велика Британія.

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