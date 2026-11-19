Google обрала важку ракету New Glenn компанії Blue Origin для запуску кількох супутників у межах проєкту Suncatcher, який має перевірити можливість роботи систем штучного інтелекту в космосі. Запуск запланований на перший квартал 2029 року. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Експеримент із обчисленнями на орбіті

Майбутня місія стане першим запуском Google ракетою важкого класу, повністю присвяченим проєкту Suncatcher. Кожен супутник нестиме тензорні процесори Google — власні чипи компанії для виконання програм ШІ. Їхня обчислювальна потужність приблизно відповідатиме одній серверній стійці у звичайному дата-центрі.

Супутники виведуть на орбіту з майже безперервним сонячним освітленням. Google планує з'ясувати, чи можна використовувати сонячну енергію в космосі для енергоємних обчислень. Ідея полягає у зменшенні навантаження на електромережі, земельні ресурси та системи охолодження наземних центрів обробки даних.

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Випробування чипів і систем охолодження

У жовтні Google та Planet Labs уже запустили перший прототип Suncatcher ракетою SpaceX. Після встановлення зв'язку компанії заявили, що супутник працює як очікувалося. Місія має перевірити стійкість чипів до перевантажень під час запуску, радіації та екстремальних температур.

Одним із ключових технічних завдань є відведення тепла від потужних процесорів без повітряного потоку, доступного на Землі. Для цього в космосі необхідно використовувати труби та панелі. Водночас фахівці зазначають, що високі витрати на запуски, інженерні труднощі й обмежені можливості виробництва супутників можуть відтермінувати комерційне використання орбітальних дата-центрів на роки.

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