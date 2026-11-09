Google планує представити дві конфігурації TPU — Channel NewsAsia

Channel NewsAsia оприлюднило матеріал Reuters із посиланням на Bloomberg News про те, що Google планує представити дві нові конфігурації власних тензорних процесорів: TPU 8tx та 8i Max. Alphabet не надала Reuters оперативного коментаря, а агентство не змогло незалежно перевірити це повідомлення.

Конфігурації для окремих завдань

Головний технолог Google з інфраструктури штучного інтелекту Амін Вахдат повідомив Bloomberg News, що це не нові чипи, а переконфігуровані версії, розроблені для робочих навантажень, яких потребують клієнти.

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За даними Bloomberg News, TPU 8tx призначений для захищених і конфіденційних робочих навантажень, зокрема для державних установ і компаній у регульованих галузях. TPU 8i Max розрахований на ШІ-застосунки, яким потрібні довгі контекстні вікна.

Конкуренція на ринку ШІ

Власні процесори Google, які раніше використовувалися лише всередині компанії, стали конкурентами дорогих графічних процесорів Nvidia, що домінують у навантаженнях, пов’язаних зі штучним інтелектом. Під час передринкових торгів акції Alphabet зросли більш ніж на 2%, однак до останнього закриття їхня вартість від початку року знизилася на 9%.

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