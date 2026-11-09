Google попередила про ризик блокування Gmail для підлітків в Австралії — Channel NewsAsia

Google заявила, що запропонований в Австралії закон про обов’язок онлайн-платформ дбати про безпеку може змусити компанію обмежити користувачам віком до 18 років доступ до Gmail. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка віку для приватних сервісів

Йдеться про законодавство Digital Duty of Care, за яким інтернет-компанії мають демонструвати, що вживають заходів для видалення шкідливого контенту. За невиконання вимог їм може загрожувати штраф до 109 млн австралійських доларів, або близько 75,1 млн доларів США.

Законопроєкт уже схвалила Палата представників Австралії, однак для ухвалення в Сенаті йому потрібна підтримка представників різних політичних сил.

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Позиція технологічних компаній

Керівниця напряму політики YouTube в Австралії та Новій Зеландії Рейчел Лорд на слуханнях у Сенаті заявила, що норма про перевірку віку за ризику перегляду дитиною порнографії може вимагати підтвердження віку та блокування доступу до повсякденних комунікаційних сервісів. Серед них вона назвала месенджери, електронну пошту та приватні файлові сховища.

За її словами, такі вимоги потенційно передбачають втручання у приватне листування або вміст файлових сховищ. Представники Meta, TikTok і Snap також висловили занепокоєння, що широкі повноваження регуляторів у визначенні шкідливого контенту можуть стримувати онлайн-комунікацію.

Деякі компанії вказали, що через загрозу значних штрафів платформи можуть надмірно модерувати контент. Водночас уряд Австралії заявив, що лише широкий набір правил здатен забезпечити безпечний інтернет.

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