Google представила чипи 8tx та 8i Max — Cyprus Mail

Компанія Google представила два нові варіанти власних тензорних процесорів — 8tx та 8i Max. Вони призначені для різних потреб клієнтів у сфері штучного інтелекту, зокрема для захищеної обробки даних і роботи з великими обсягами інформації, повідомляє Cyprus Mail.

Чип для захищених даних

Модель 8tx орієнтована на державні установи та компанії з регульованих галузей, яким потрібно захищати чутливі дані під час обробки. Вона поєднує технологію чипів Google із процесорами AMD та шифрує дані на апаратному рівні.

За даними компанії, 8tx забезпечує до удвічі вищу швидкість, ніж попередня версія, практично без втрати продуктивності.

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Для великих ШІ-завдань

Процесор 8i Max призначений для застосунків штучного інтелекту, яким потрібно одночасно опрацьовувати дуже великі обсяги інформації. Він об’єднує два чипи в одному корпусі, що має забезпечити додаткові обчислювальні ресурси та пам’ять.

У Google заявили, що цей варіант підходить для асистентів програмування, завдань математичних міркувань і розробки ліків. Раніше тензорні процесори Google переважно використовувалися всередині компанії для Search, YouTube і Gemini, але їх також пропонують через хмарний бізнес корпоративним клієнтам.

Компанія повідомила, що продажі TPU зробили помітний внесок у результати за вересневий квартал: виторг Google Cloud зріс більш ніж удвічі — до 30,71 млрд доларів.

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