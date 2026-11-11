Google тестує ШІ-сервіс Tabletop для спільного планування — The Verge

У США Google розгортає доступ за списком очікування до бета-версії експериментального ШІ-сервісу Tabletop. Платформа дає змогу створювати налаштовані спільні простори для координації планів із родиною та друзями, повідомляє The Verge.

Інтерактивні інструменти за описом

За візуальним оформленням Tabletop нагадує сервіси для організації робочих процесів на кшталт Asana та Monday. Водночас у нього вбудовано функцію штучного інтелекту, що дозволяє користувачам створювати персоналізовані інтерактивні інструменти за текстовим описом.

Серед прикладів застосування — трекери заощаджень, таблиці для розподілу домашніх справ, плани заходів, маршрути подорожей, опитування щодо вечері, інструменти для поділу витрат і турнірні сітки. Користувачі можуть додавати до простору посилання, файли та власні ідеї або обрати готовий шаблон.

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Спільна робота через посилання

Керівник напряму дизайну та розробки Google Labs Роман Нурік пояснив, що після створення простору його можна поширити через посилання в груповому чаті. Запрошені учасники зможуть одночасно працювати в ньому, подібно до спільного документа Google.

Наразі участь у бета-тестуванні обмежена людьми віком від 18 років у США. The Verge зазначає, що деякі наведені Google сценарії використання можуть передбачати доступ дітей або підлітків, зокрема для планування сімейних справ. Видання припускає, що вікове обмеження може діяти лише на час публічного тестування сервісу.

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