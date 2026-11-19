Google у січні 2027 року почне впроваджувати в усіх регіонах вимогу щодо верифікації розробників Android-застосунків. Після запуску системи в конкретному регіоні користувачі не зможуть встановлювати програми зі сторонніх джерел, якщо їхній розробник не зареєстрований у Google, повідомляє Ars Technica.

Верифікація для сторонніх застосунків

Застосунки в Google Play уже публікують верифіковані розробники. Нова вимога поширює цей підхід на програми, які завантажують не через офіційний магазин. Для верифікації розробник має надати документ, що посвідчує особу, виданий державним органом, і сплатити 25 доларів.

У вересні Google запустила верифікацію в Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді. Компанія заявила, що вже зареєстровано мільйони застосунків, які не пов’язані з Play Store, а на них припадає понад 99% глобальних установок Android-програм. За даними Google, вимога має охопити всі пристрої протягом кількох місяців після старту глобального розгортання.

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Винятки та обхід обмеження

Системний сервіс перевірки вже розгорнули на сертифікованих Google пристроях з Android 8 Oreo або новішими версіями. Google також співпрацює з Galaxy Store, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion і Vivo. Після ввімкнення системи ці сторонні магазини відображатимуть лише верифіковані застосунки.

Для розробників-аматорів передбачено безплатний обліковий запис, який дає змогу поширювати програми серед обмеженого кола людей. Ліміт збільшили з 25 до 50 установок. Також компанія додала API для спрощення реєстрації нових пакетів застосунків.

Користувачі зможуть обійти перевірку через так званий розширений режим, однак ця опція не буде простим перемикачем. Google показуватиме попередження про ризики, а для повної активації функції потрібно буде чекати 24 години. Інструкції для розробників і дистриб’юторів свідчать, що система має повноцінно запрацювати до 1 березня 2027 року.

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