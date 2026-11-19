Google уклала угоду з компанією Quaise Energy про закупівлю 50 МВт електроенергії, виробленої з надгарячих геотермальних порід у районі вулкана Ньюберрі в штаті Орегон, США. Енергію планують постачати для чинного дата-центру Google у місті Даллес на початку 2030-х років, повідомляє OilPrice.

Контракт для проєкту Obsidian

Договір про купівлю електроенергії передбачає постачання 50 МВт із проєкту Obsidian — флагманського об’єкта Quaise Energy у центральній частині Орегону. Компанія розробляє технології промислового виробництва електроенергії з надгарячих геотермальних джерел і називає цю угоду першою у своєму роді.

Звичайна геотермальна енергетика використовує природні резервуари гарячої води, температура яких рідко перевищує 600 градусів за Фаренгейтом. Технологія надгарячих порід передбачає буріння на значну глибину, де температура може сягати майже 800 градусів за Фаренгейтом. Холодну воду закачують для утворення пари, яка приводить у рух турбіни.

Технологія буріння

Quaise Energy має намір застосувати на проєкті Obsidian міліметрове хвильове буріння. За твердженням компанії, цю технологію можна інтегрувати в наявні бурові установки, щоб економічно досягати надгарячих геотермальних умов.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Компанія також заявляє, що надгарячі геотермальні свердловини потенційно здатні виробляти до десяти разів більше чистої електроенергії, ніж традиційні геотермальні системи. Виконавчий директор і президент Quaise Energy Карлос Араке заявив, що домовленість із Google створює комерційну основу для розвитку цього напряму геотермальної енергетики.

Попит дата-центрів

У районі Ньюберрі інший стартап Mazama Energy також розвиває проєкт надгарячої геотермальної енергетики. Компанія повідомила про технологію охолодження обладнання для роботи в породах із температурою 645 градусів за Фаренгейтом, яка, за її даними, може збільшити швидкість буріння на 20%.

За оцінкою Clean Air Task Force, використання лише 1% потенціалу надгарячих геотермальних порід у США могло б забезпечити 4,3 ТВт стабільної та гнучкої генерації. Goldman Sachs Research прогнозує, що світовий попит дата-центрів на електроенергію зросте на 170% у 2025–2030 роках, причому понад 60% цього приросту припаде на Сполучені Штати.

Читай нас у