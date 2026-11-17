Google перейменувала свого ШІ-агента Spark на Tasks у Gemini та відкрила безкоштовний доступ до функції для користувачів у США, Канаді, Японії, Кореї, Австралії та Індії. Вона дає змогу доручати Gemini планування харчування, керування календарем і пошук у пошті регулярних витрат, від яких користувач може відмовитися.

Як повідомляє The Verge, Tasks працює на новій моделі штучного інтелекту Gemini 4 Hydrogen. Раніше Spark, представлений у травні, був доступний лише передплатникам Google AI Pro та Ultra.

Доступність Tasks

Щоб скористатися новим режимом, потрібно відкрити Gemini і на головній сторінці перемкнути режим із Chat на Tasks.

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У США агент також може телефонувати до компаній, щоб порівнювати ціни та перевіряти наявність товарів. Крім того, він здатен купувати товари через Google Pay і входити в облікові записи з підтримкою Google Password Manager. Американські користувачі можуть надсилати завдання Gemini електронною поштою на адресу [email protected] або текстовими повідомленнями.

Підтвердження для покупок

Google заявила, що Gemini виконуватиме завдання в апаратно ізольованій віртуальній машині, виділеній для конкретного облікового запису та недоступній іншим користувачам. Під час виконання доручення користувач також може додавати агенту інструкції.

Для чутливіших дій, зокрема купівлі товарів, Gemini зупинятиме виконання завдання та запитуватиме дозвіл перед завершенням операції.

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