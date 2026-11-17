Google почала глобально впроваджувати в Gemini окремі перемикачі для збереження історії чатів і використання взаємодій для навчання моделей штучного інтелекту. Як повідомляє Ars Technica, раніше для заборони компанії використовувати вміст чатів, зокрема вкладені файли, у навчанні ШІ користувачам доводилося вимикати історію. Через це вони не могли повернутися до попередньої розмови.

Окремі перемикачі

Після оновлення користувачі зможуть залишати історію чатів увімкненою, водночас заборонивши Google застосовувати нові розмови Gemini для навчання моделей. Налаштування історії й надалі матиме змінний строк зберігання. Відмова від навчання не буде активована за замовчуванням: відповідний перемикач потрібно самостійно знайти в розділі Activity у налаштуваннях Gemini.

До цього меню також можна перейти через обліковий запис Google: Data and Privacy, My Activity, Other activity, Gemini Apps Activity. Компанія зазначає, що зміна поширюється у світі, але її поява для всіх користувачів може тривати кілька тижнів.

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Що буде з раніше зібраними даними

Нові параметри стосуватимуться лише майбутніх взаємодій із Gemini. Дані, які користувач уже передавав сервісу, можуть включати запити, відповіді Gemini, завантажені файли, виклики інструментів, геолокацію та відомості з підключених застосунків. За даними Google, такі дані можуть зберігатися до трьох років для вдосконалення моделей.

Користувачі можуть вручну видаляти збережені елементи на сторінці налаштувань, однак чати, які вже були перевірені та потрапили до даних для навчання, не видалятимуться заднім числом. Відмова від навчання також не означає негайного припинення зберігання даних: Google може використовувати їх іншими способами протягом до трьох років, але не додаватиме до наборів для навчання ШІ.

Крім того, після оновлення дані розмов користувачів, які вимкнули історію, зберігатимуться два місяці. Нині Google зберігає їх 72 години, а користувач має доступ до них протягом 24 годин. Компанія пояснює довший строк потребою відповідати користувачеві, обробляти відгуки та захищати Google, її користувачів і громадськість.

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