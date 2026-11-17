У США застосунок Google Wallet став доступним на пристроях з iOS для користувачів. Як повідомляє Engadget, застосунок може зберігати цифрові платіжні інструменти, квитки, інформацію для подорожей, посвідчення та інші облікові дані.

Альтернатива Apple Wallet

Запуск Google Wallet на iOS є незвичним кроком, оскільки Google та Apple нечасто випускають власне програмне забезпечення для пристроїв одна одної. Apple має власний застосунок Wallet із подібним функціоналом: він також працює з цифровими платіжними інструментами, квитками, даними для подорожей, посвідченнями й обліковими даними.

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Покупки через сервіси Google

У повідомленні про запуск Google позиціонує Wallet як центр для покупок, здійснюваних за допомогою агентних інструментів у сервісах компанії. За оцінкою Engadget, ця функція може бути головною відмінністю застосунку від Apple Wallet, адже Apple обережніше підходить до агентного штучного інтелекту.

Без безконтактної оплати

Версія Google Wallet для iOS не підтримує безконтактну оплату. У повідомленні про запуск не уточнюється, чи може така можливість з’явитися в застосунку надалі.

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