Google з 1 березня 2027 року показуватиме номери телефонів і адреси розробників Android-застосунків у Google Play користувачам у всьому світі. Зміни стосуватимуться розробників, яких Google класифікує як трейдерів відповідно до законодавства Великої Британії та Закону ЄС про цифрові послуги.

Декларація до лютого 2027 року

Як повідомляє Engadget, розробники мають подати декларацію до 1 лютого 2027 року. Google вимагає класифікувати себе як трейдера, якщо розробник має намір регулярно отримувати дохід від застосунків і вже здійснює транзакції з постійною частотою.

Після такої класифікації розробник повинен надати відомості про бізнес, номер телефону та адресу. Google відображатиме ці дані для всіх користувачів. У Великій Британії та Європейській економічній зоні користувачі також бачитимуть відомості про бізнес розробника та його самосертифікацію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика незалежних розробників

Рішення критикують невеликі розробники, які працюють з дому. За даними видання, деякі з них орендують офіси, щоб не вказувати домашню адресу. Один незалежний розробник заявив The Elec, що розкриття домашньої адреси є втручанням у приватність.

Недотримання вимог може призвести до блокування оновлень застосунку, а зрештою — до його видалення з Google Play у всіх регіонах, а не лише в Європі. Google не приймає поштові скриньки як адресу, тоді як Apple допускає такий варіант і не відображатиме адреси та телефони розробників глобально.

Читай нас у