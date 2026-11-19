Google повідомила про першу повністю автоматизовану кібератаку із застосуванням штучного інтелекту проти французьких вебсайтів, пов’язаних із медіа, освітою та індустрією розваг. Інструмент для атаки, за даними компанії, розробили російськомовні хакери. Про це пише Jerusalem Post з посиланням на звіт Threat Intelligence Group компанії Google.

Автоматизований пошук вразливостей

За даними Google, зловмисники застосували кількох ШІ-агентів, які без втручання людини постійно порівнювали програмний код до та після встановлення оновлень. Це дало їм змогу виявляти вразливості та автоматично розробляти експлойти для їх використання.

У звіті також зазначено, що різні учасники кіберзагроз використовували відкриті агентні фреймворки для тестування систем на проникнення. Такі інструменти можуть автономно визначати окремі етапи атаки й конкретні операційні завдання під час проникнення в мережі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атаки на машинній швидкості

Google назвала використання таких фреймворків зловмисниками «зміною парадигми» в бік вторгнень, що відбуваються на машинній швидкості. У компанії зазначили, що автоматизоване поєднання складних шляхів атаки значно посилює здатність хакерів компрометувати мережі зі швидкістю, яка раніше була недосяжною.

Як пише Politico, раніше відомі моделі ШІ потребували контролю кваліфікованих хакерів, які спрямовували їхню роботу або виправляли помилки. У звіті Google наголошується, що цього разу ШІ вперше повністю автоматизував пошук і експлуатацію вразливостей без участі людини.

Читай нас у