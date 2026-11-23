Google припинить роботу застосунку Nest 25 січня 2027 року. Для дистанційного керування пристроями Nest і отримання сповіщень користувачам потрібно буде перейти на новіший застосунок Google Home, повідомляє Engadget.

Перенесення до Google Home

У компанії пояснили рішення бажанням об’єднати всі пристрої Nest у Google Home. Google заявляє, що нова інфраструктура має забезпечити користувачам сучасніші засоби захисту й кібербезпеки, а також функції Gemini. Компанія також називає її швидшою, надійнішою та безпечнішою.

Після переходу користувачі зможуть переглядати прямі трансляції з камер Nest на більшій кількості пристроїв, зокрема на телевізорах і розумних годинниках. Наявні налаштування та розклади мають перенестися автоматично.

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Що потрібно завантажити вручну

Вручну користувачам потрібно буде завантажити лише власні кліпи, збережені в Nest. Для цього до 25 січня слід зайти на сайт Nest і скористатися кнопкою Download all. Передплати Nest Aware першого покоління Google автоматично переведе на пакет Google Home Premium; деталі передавання підписки компанія обіцяє повідомити електронною поштою ближче до дати переходу.

Окремо 2 серпня Google припинить роботу Google Assistant на розумних колонках і дисплеях. Для голосового керування його замінить Gemini. Раніше цього року компанія вже прибрала Google Assistant зі смартфонів і планшетів на Android, а також пристроїв на Wear OS та інших пов’язаних пристроїв.

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