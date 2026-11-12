Google запустила Gemini 4 Hydrogen на заміну Gemini 3.8 Flash — Ars Technica

Google розпочала впровадження ШІ-моделі Gemini 4 Hydrogen, яка замінила Gemini 3.8 Flash у продуктах компанії. Нова модель призначена для швидких і економних завдань, які раніше виконували моделі лінійки Flash, повідомляє Ars Technica.

Швидкість і рівні міркування

Gemini 4 Hydrogen має чотири рівні міркування: низький, середній, високий і новий xhigh. За оцінкою Google, у режимі високого рівня міркування Hydrogen працює у 2,5 раза швидше за Gemini 3.8 Flash. Компанія також заявила, що модель більш ніж уп’ятеро скорочує кількість вигаданих тверджень.

Google повідомляє про поліпшення у створенні коду: у тесті Terminal-Bench Hydrogen набрала більш ніж утричі вищий результат, ніж Gemini 3.8 Flash. У режимі xhigh модель отримала 54 бали в індексі Artificial Analysis Intelligence Index, тоді як Argon має 50 балів. Водночас Google позиціонує моделі Argon і Carbon як кращі для тривалих завдань та безпеки.

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Інтеграція в пошук і доступ для розробників

Hydrogen інтегрують у Google Search. Компанія називає це найбільшим оновленням своїх інструментів пошуку на базі ШІ. За її словами, модель має краще опрацьовувати довгі запити з кількома частинами, а відповіді в AI Overviews і AI Mode міститимуть більше візуальних елементів. Також Google стверджує, що механізм fan-out search налаштовано так, щоб посилатися на більше джерел.

У пошуку доступ до Hydrogen мають отримати всі користувачі. У застосунку Gemini та AI Studio модель уже доступна передплатникам AI Pro і Ultra, тоді як користувачі AI Plus та безкоштовної версії наразі використовують Gemini 3.5 Flash-Lite. Для розробників доступ через API коштує 1,50 долара за мільйон вхідних токенів і 7,50 долара за мільйон вихідних токенів — стільки ж, скільки коштувала Gemini 3.8 Flash.

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