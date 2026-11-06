GOPAX призупинила виведення коштів через хакерські погрози — Korea Herald

Південнокорейська криптовалютна біржа GOPAX у п’ятницю призупинила виведення коштів як екстрений захід у відповідь на хакерські погрози. Як повідомляє Korea Herald, обмеження запровадили о 14:55.

Переведення активів

Біржа повідомила, що переводить більшість активів із так званих гарячих гаманців до холодних гаманців. Холодні гаманці не підключені до інтернету. Переведення активів відбувається одночасно з тимчасовим припиненням виведення коштів.

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У GOPAX заявили, що цей крок має запобіжний характер. За даними біржі, фактичних втрат активів не було зафіксовано.

Кіберінциденти у фінансовому секторі

Фінансовий сектор Південної Кореї останнім часом зіткнувся з низкою інцидентів у сфері кібербезпеки. Раніше Комісія з фінансових послуг повідомляла про підтверджені кіберінциденти у 37 фінансових установах. Вони торкнулися приблизно 470 тисяч записів клієнтів.

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