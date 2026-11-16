Горили в ізраїльському сафарі утворили живу драбину заради їжі — Jerusalem Post

У сафарі Рамат-Ган в Ізраїлі дві самки західної рівнинної горили кілька разів співпрацювали, щоб дістати недосяжні гілки з рослинною їжею. Напівсестра Амелія вилазила на спину Ліші, яка ставала на чотири лапи та слугувала їй опорою. Таку поведінку зафіксували в дослідженні Тель-Авівського університету, повідомляє Jerusalem Post.

Три зафіксовані випадки

Науковці задокументували три подібні епізоди за участю цих самих напівсестер — у 2021, 2024 та 2025 роках. Горил не навчали такої поведінки. Найдетальніше дослідники вивчили випадок у вересні 2024 року, коли доглядачі побачили тварин за поїданням кори й листя з гілки, яка раніше була для них недосяжною.

Запис камер спостереження показав, що Амелія піднялася на камінь під деревом. Згодом Ліша підійшла до неї та зайняла положення на чотирьох лапах. Амелія вилізла їй на спину, випросталася та відламала гілку на висоті приблизно 4,5 метра над землею. Безпосередньо залізти на дерево горили не могли через електричний бар’єр.

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Ліша сама ставала опорою

На відео, знятому в червні 2025 року, Ліша самостійно підійшла до Амелії та зайняла положення для підйому, без фізичного спрямування з боку сестри. Дослідник Майкл Левіцкі зазначив, що це відрізняє активну кооперацію від простого використання іншої тварини як інструмента.

Після епізоду 2024 року горили поділили між собою здобуту рослинність, однак у 2025 році Амелія їла сама. Дослідники також звернули увагу, що напівсестри зазвичай не проводять багато часу разом, тому скоординована поведінка не обов’язково потребує постійно тісного соціального зв’язку.

Роботу опублікували в науковому журналі Primates. Автори застерегли, що висновки ґрунтуються лише на трьох випадках за участю двох горил: відеозаписи не дають змоги встановити, чи тварини спілкувалися звуками або жестами та чи планували свої дії заздалегідь.

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