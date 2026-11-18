Grand Theft Auto 6 стала найвище оціненою грою 2026 року на агрегаторі Metacritic ще до офіційного релізу, запланованого на 19 листопада. За підсумками 115 рецензій гра має 99 балів зі 100, повідомляє NME. Ембарго на публікацію оглядів продовження Grand Theft Auto 5 зняли 18 листопада.

Оцінки критиків

Оглядачка The Guardian Кеза Макдональд у п’ятизірковій рецензії відзначила надзвичайну деталізацію віртуального світу, реалістичність і новий рівень співпереживання головним героям — парі втікачів.

Люк Райллі з IGN назвав Grand Theft Auto 6 найвражаючою відеогрою, у яку він коли-небудь грав. Bloomberg охарактеризував проєкт як шедевр, а Digital Spy зазначив, що гра перевершила високі очікування редакції.

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Реліз і попередні замовлення

Рецензент NME Марк Бомонт у своїй п’ятизірковій оцінці назвав нову частину значним, хоча й не надлюдським, розвитком серії. Він звернув увагу на велике місто, сотні годин активностей, динамічні місії та сюжетну лінію, яку вважає найбільш зосередженою й захопливою у франшизі.

За даними видання, Grand Theft Auto 6 вже встановила рекорди попередніх замовлень на консолях PlayStation та Xbox. Також гру називають найдорожчою відеогрою з коли-небудь створених, однак це твердження NME подає як повідомлене іншими джерелами.

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