Гра Grand Theft Auto 6 19 листопада 2026 року вийшла для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Продовження Grand Theft Auto 5, випущеної у 2013 році, вже активно обговорюють у соціальних мережах, повідомляє NME.

За даними видання, GTA 6 стала найвище оціненою грою 2026 року на агрегаторі Metacritic. Її рейтинг становить 99%, що зрівняло гру з The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time за показником найвище оціненої гри всіх часів.

Керівник Rockstar Games Сем Гаузер у публічній заяві сказав, що розробники прагнули створити досвід, який перевершить очікування гравців і продемонструє можливості ігрового медіуму.

Реакція гравців

Користувачі Reddit та X хвалять масштаб відкритого світу, свободу дій і взаємодію з персонажами. Деякі гравці зазначають, що проводять години за дослідженням локацій та спілкуванням із неігровими персонажами, майже не просуваючись сюжетною лінією.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Події гри розгортаються у Вайс-Сіті. Гравці публікують ролики з різними активностями, зокрема поїздками персонажа Джейсона з собакою на гідроциклі. За інформацією NME, у грі можна гладити котів, спробувати поборотися з крокодилом, натрапити на змій у багажнику автомобіля та вдарити тигра.

Музика та доступність

Окремо гравці обговорюють музичний супровід. PinkPantheress, The Dare і Weird Al представлені у грі як ведучі радіостанцій, а у Вайс-Сіті, за даними NME, можна почути понад 1500 композицій. Водночас деякі прихильники металу розкритикували добірку треків, назвавши її недостатньо різноманітною.

Власники ПК та Nintendo Switch 2 поки не знають, коли зможуть зіграти в Grand Theft Auto 6. NME також опублікувало п'ятизіркову рецензію на гру, в якій відзначило масштаб міста, велику кількість занять і сюжетну лінію.

Читай нас у