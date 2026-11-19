Відеогра Grand Theft Auto VI може забезпечити видавцю Take-Two Interactive близько $1,84 млрд виторгу за перший день після релізу. Аналітична компанія Sensor Tower оцінила продажі гри у 19,1 млн копій станом на ранок четверга, повідомляє Channel NewsAsia.

Оцінки продажів

За розрахунками Sensor Tower, оцінений виторг від GTA VI більш ніж удвічі перевищує приблизно $800 млн, які GTA V принесла в перші 24 години після виходу у 2013 році. Продажі попередньої частини серії тоді вважали рекордними для відеоігор у першу добу.

Take-Two Interactive, якій належить розробник Rockstar Games, від початку передзамовлень у червні називала попит на GTA VI безпрецедентним і таким, що значно перевершує очікування. Генеральний директор компанії Штраус Зельнік під час звітування раніше цього місяця зазначив, що Take-Two не поспішає оголошувати про успіх до появи фактичних результатів.

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Витрати та подальші плани

Витрати Take-Two на виробництво GTA VI, за оцінками, становили щонайменше $1 млрд, що робить гру одним із найдорожчих розважальних проєктів. Sensor Tower також вважає, що промоційний ролик GTA VI Extended Look на Netflix у серпні сприяв шестикратному зростанню передзамовлень.

Інвестори очікують подробиць щодо планів виходу гри на персональних комп’ютерах і запуску онлайн-версії. Деякі галузеві аналітики прогнозують появу версії для ПК та багатокористувацького режиму у 2027 році. Аналітик TD Cowen Дуг Кройц вважає, що ключовим чинником для перспектив акцій Take-Two буде час запуску та масштаб наступної версії GTA Online, а не лише кількість проданих копій GTA VI.

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