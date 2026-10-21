Град і злива пошкодили посіви в Південній Австралії — ABC News Australia

У штаті Південна Австралія сильна злива з градом пошкодила посіви та годівниці для овець на фермах у регіонах Ріверленд і Меллі. Аграрії готувалися до очікуваного рекордного врожаю, повідомляє ABC News.

На господарстві Kamora Park Poll Merino у Сандалвуді, приблизно за 175 кілометрів на схід від Аделаїди, за 10 хвилин випало близько 30 міліметрів опадів. Град також пошкодив посіви, подекуди залишивши від них лише стебла.

Пошкодження люпину та обладнання

Керівниця господарства Кейтлін Бафен розповіла, що діаметр градин сягав близько одного сантиметра. За її попередньою оцінкою, негода могла пошкодити щонайменше 50% врожаю люпину на ділянці, якою пройшов град.

Її тітка Енн Бафен оцінила втрати посівів у Kamora Park приблизно у чверть площі — близько 400 гектарів. За її словами, на полях утворилися великі ерозійні розмиви, а град пошкодив необхідні для господарства годівниці для овець. Також дерева втратили листя.

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Інтенсивні опади в регіоні

У Ламеру в регіоні Меллі місцеві жителі повідомили про 35 міліметрів дощу та град, що випали протягом години. Через негоду затопило головну вулицю містечка. Жителі також повідомили про 20 міліметрів опадів у Галідоні та 16 міліметрів у Локстоні.

Австралійське бюро метеорології заявило, що найбільше постраждали західна частина Ріверленду, а також частини регіонів Мід-Норт, Мюррейлендс і Норт-Іст-Пасторал. На метеостанціях у Пондерозі зареєстрували 22 міліметри дощу, у Маунт-Мері — 16 міліметрів, у Бакара-Велл — 13 міліметрів.

Після кількох років посухи цього року в багатьох частинах штату випало більше опадів, ніж зазвичай, що поліпшило стан посівів. Власники постраждалих господарств нині оцінюють збитки від негоди.

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